Cadavere ritrovato a Monastir: primo esame sul corpoLa morte risalirebbe a diversi giorni fa: la salma era già in stato di decomposizione
Si svolgerà questa mattina una prima ricognizione sul cadavere dell'uomo trovato ieri nelle campagne di Monastir, in località Cannas Beccia. La morte risalirebbe a diversi giorni fa, con la salma che era già in stato di decomposizione ed è stata avvistata da un residente nel Rio Flumineddu.
Il compito del medico legale – Roberto Demontis – sarà quello di stabilire la causa della morte, attraverso la successiva perizia necroscopica decisa dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Le prime verifiche, svolte ieri dai carabinieri, non hanno escluso che possa trattarsi di un cinquantacinquenne di Monastir, la cui scomparsa era stata denunciata di recente da un familiare.
Le indagini sulla morte dell'uomo sono effettuate dai carabinieri della compagnia di Dolianova, che indagano sotto le direttive del capitano Luca Delle Vedove.