Verrà effettuata domani mattina dal medico legale, professor Roberto Demontis, l’autopsia sulla salma di Alessio Vargiu: il bambino di 4 mesi di Settimo San Pietro morto nella camera da letto dei genitori, dopo essere rimasto probabilmente incastrato fra la culla e il comodino.

La morte potrebbe essere stata provocata da un’asfissia: essendo rimasto incastrato, non sarebbe riuscito a respirare. A soccorrerlo è stata inizialmente la madre che, disperata, ha chiamato il 118. Il medico, per oltre mezz'ora, ha cercato di rianimarlo senza purtroppo riuscirci.

Sul posto, ieri sera, con i carabinieri di Sinnai è intervenuto anche lo stesso medico legale Demontis, che poi ha deciso il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale del Brotzu per poter eseguire la perizia necroscopica.

Grande il cordoglio in paese per la tragedia che ha sconvolto un'intera famiglia.

