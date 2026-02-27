Domani, sabato 28 febbraio, si svolge a Sinnai la Giornata della bontà e della solidarietà.

L’invito a tutti i cittadini è a portare nella sede delle Vincenziane, in Piazza Chiesa, 2, un pò di generi alimentare per contribuire così all'aiuto per le famiglie bisognose della parrocchia di Santa Barbara.

