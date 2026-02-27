28 febbraio
27 febbraio 2026 alle 22:17
Sinnai, appuntamento con la Giornata della solidarietàL’invito ai cittadini è a donare beni per le famiglie bisognose della parrocchia
Domani, sabato 28 febbraio, si svolge a Sinnai la Giornata della bontà e della solidarietà.
L’invito a tutti i cittadini è a portare nella sede delle Vincenziane, in Piazza Chiesa, 2, un pò di generi alimentare per contribuire così all'aiuto per le famiglie bisognose della parrocchia di Santa Barbara.
