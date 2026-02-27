Quartu, attentato contro la tabaccheria di via Emanuele: al vaglio le immagini della videosorveglianzaIndagini serrate degli agenti del commissariato dopo la violenta deflagrazione che nella notte ha distrutto il distributore di sigarette della struttura
Indagini serrate degli agenti del Commissariato di Quartu dopo l'esplosione che stanotte da devastato il distributore di sigarette del bar tabacchi di via Vittorio Emanuele, ancora con la via 4 Novembre: la polizia sta esaminando le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona interrogando anche alcune persone con la speranza di risalire a qualche utile testimonianza.
Accertamenti anche sull'ordigno rudimentale che, confezionato con una notevole quantità di polvere da sparo, potrebbe far pensare soprattutto ad un atto intimidatorio. L'esplosione non solo ha distrutto il distributore automatico del tabacchino, ma ha mandato in frantumi anche i vetri delle finestre dell'appartamento superiore con l'inquilino, un cinese di 35 anni, rimasto ferito da una scheggia del vetro dopo l'esplosione di una delle finestre dello stesso appartamento. Una carica, insomma, eccessiva per sfondare un distributore.
Le indagini vanno avanti nella massima discrezione: nulla trapela dagli uffici del Commissariato dove si indaga a 360 gradi senza quindi escludere alcuna ipotesi.