Le icone del clubbing sardo riunite a festeggiare un amico e collega, con tanti ospiti: sarà il Coco Beach del Poetto di Cagliari a ospitare domenica le celebrazioni per il cinquant'anni di C_Sky, dj, producer e promoter cagliaritano classe 1976. Dal primo pomeriggio il locale alla settima fermata si accenderà per le selezioni musicali del festeggiato, degli amici di una vita e delle nuove leve, compresi anche vocalist e live percussionist, a cura di Nightsounds Eventi.

Il compleanno elettronico avrà inizio alle 13, in un momento di pasto e socialità che anticiperà la musica, a partire dalle 15. Ad affiancare il dj dietro la consolle ci saranno non solo i veterani e pionieri del sound Marascia e Alberto Tagliaferri, ma anche il groove e le percussioni in tempo reale di Alexon, la tech dal tocco urban ed essenziale di Mauracy e le deviazioni fra house e minimal del duo Reeval (Riccardo Muscas e Valentino Cabbua), per chiudere con la deep house dal sapore jazzy di Filippo Carrusci. Sul palco anche gli storici vocalist Jany e Garghy e lo scatenato percussionismo di Tore Snare, mentre per i partecipanti sarà a disposizione il body paint di Battagliero.

Al secolo Enrico Saba, C_Sky muove i primi passi nell'hinterland degli anni Novanta – in un momento di gran fervore e innovazione nella scena elettronica locale – ispirandosi alle sonorità della Detroit techno, a cui unisce la passione per il dancefloor e tanta immaginazione. Dal 1996 inizia a girare i club e gli afterparty nel capoluogo, andando a catturare proprio l'attenzione dell collettivo Harder Times, per cui è resident dj dal 1999 al 2000. Finita l'esperienza, Saba sceglie di lanciare il suo progetto e un proprio collettivo, dando vita nel 2002 a Nightsounds con cui tutt'oggi gira l'Isola e il resto d'Italia, e negli anni a seguire pubblica numerose produzioni, remix e collaborazioni.

