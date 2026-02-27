Villaputzu, riapre il guado rialzato sul FlumendosaSemaforo verde dopo 40 giorni di forti disagi
Riapre questo pomeriggio il guado rialzato sul Flumendosa tra Villaputzu e Muravera dopo 40 giorni di forti disagi. Una riapertura importante anche in vista del grande appuntamento del Carnevale Sarrabese in programma a Villaputzu domenica primo marzo.
«Un grazio di cuore – ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – alla ditta incaricata dei lavori di ripristino e manutenzione del guado».
Il guado è chiuso dallo scorso 18 gennaio in seguito all’ingrossamento del Flumendosa e al continuo e persistente maltempo. In questi 40 giorni i cittadini sono stati costretti a percorrere quaranta chilometri (tra andata e ritorno) per raggiungere Villaputzu anziché cinque. Un esborso extra solo in carburante di mezzo milione di euro.
Nel frattempo non si sblocca la situazione del ponte di ferro con i lavori praticamente fermi e la Città Metropolitana (l’ente gestore) che sta ancora approfondendo le carte per decidere se estromettere oppure no la ditta siciliana che due anni fa si è aggiudicata l’appalto. Una decisione che dovrebbe essere presa nelle prossime settimane e comunque prima del mese agosto, periodo entro il quale i lavori si sarebbero dovuti concludere. Ed invece, su un importo complessivo di tre milioni di euro sono stati fatti lavori per circa duecentomila euro. Meno del dieci per cento.