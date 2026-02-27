Una giornata dedicata alla lotta al randagismo e alla promozione delle adozioni degli amici a quattro zampe. Il prossimo 12 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, nel canile sanitario Cave Canem di Serdiana, al km 4,95 della strada provinciale n.9, si terrà il “Microchip Day” riservato ai proprietari di cani residenti nei comuni di Serdiana, Donori, Sestu, Ussana e Quartucciu. L’iniziativa, in collaborazione con la Asl 8 di Cagliari, rientra nelle campagne di sensibilizzazione promosse nel territorio per il potenziamento dell’anagrafe canina, strumento indispensabile per combattere il randagismo e tutelare il benessere animale. Le microchippature gratuite saranno effettuate seguendo l’ordine di arrivo. Durante la giornata gli operatori del canile forniranno informazioni sulle adozioni, l’addestramento dei cani e l’aspetto clinico-veterinario. Per informazioni si può chiamare il numero 3938150549.

