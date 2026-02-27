Sarà un pellegrinaggio straordinario con la fiaccola utilizzata in occasione del 30esimo pellegrinaggio a Bonaria che sarà portata da Olbia a Sinnai. Un pellegrinaggio proposto questa volta dall’associazione “Il Segno” di Sinnai e dal “Cammino di Bonaria”. Quella fiaccola unirà il nord al sud dell’isola in occasione del centenario della consacrazione del Santuario di Bonaria (“Ecce Sardinia Mater tua”) e del 40esimo pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria, con gli atleti del Centro sportivo italiano e di tutti quelli che vorranno partecipare che porteranno la fiaccola attraverso le tappe del “Cammino di Bonaria”.

Si partirà da Olbia per Berchideddu, Ala De Sardi, Bitti, Onani, Lula, Nuoro, Monte Ortobene, Orani, Sarule, Monte Gonare, Ortotelli, Ottana, Sedilo. E, ancora, Ghilarza, Fordongianus, Mogorella, Usellus, Sini, Genuri, Setzu, Tuili, Barumini, Villanovafranca, Guasila, Samatzai, Ussana, Monserrato.

La notte del 24 aprile, gli atleti raggiungeranno il carcere minorile di Quartucciu per arrivare poi nella parrocchia di Santa Barbara, a Sinnai, per la messa (dopo la mezzanotte), che verrà celebrata da monsignor Giuseppe Baturi. La fiaccola raggiungerà poi Bonaria attraverso il tradizionale pellegrinaggio da Sinnai al Santuario di Bonaria.

Il Comitato organizzatore, l’associazione “Il Segno”, presieduto da Pierangelo Soi, è a disposizione per informazioni ogni lunedì dalle 18,45 nella saletta sopra la sede della Caritas in Piazza Santa Barbara, a Sinnai.

