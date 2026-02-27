Domenica alle 18 il Piccolo Teatro dei Ciliegi ospita il debutto di “Amore e Rivolte”, produzione di Anfiteatro Sud, spettacolo inserito nella rassegna teatrale Memorie ai Ciliegi.

Protagonista assoluta dello spettacolo è Claudia Ottavia, artista poliedrica che firma testo e musiche di questo intenso one woman show. Sul palco canta, balla e recita, mettendosi in gioco con generosità e talento in una performance che si preannuncia coinvolgente e vibrante.

“Amore e Rivolte” è un racconto ironico e potente che attraversa la vita di una millennial sarda alle prese con partita IVA, sogni artistici e labirinti burocratici. Uno spaccato contemporaneo che unisce autobiografia e sguardo collettivo, dove il teatro-canzone diventa strumento espressivo capace di trasformarsi in grido, resistenza e affermazione di libertà.

In 52 minuti di energia pura, lo spettacolo promette di restituire al pubblico emozione, ritmo e riflessione, confermando la vocazione della rassegna a ospitare proposte originali e di forte identità artistica.

