A Siurgus Donigala si conclude la conta dei danni causati dal ciclone Harry e dalle violente raffiche di vento che lo scorso 12 febbraio hanno colpito il territorio comunale. La stima complessiva ammonta a circa 700 mila euro e riguarda, al momento, la viabilità extraurbana e alcune infrastrutture pubbliche danneggiate dalla furia del vento. Ben più difficile da quantificare l’impatto ambientale. Centinaia di alberi sono stati abbattuti, sia in terreni privati sia in aree comunali di pregio come Cavanazzu, Belvedere Lago Mulargia e Monte Moretta. Un colpo pesante per il patrimonio boschivo locale, con conseguenze che si faranno sentire nel tempo.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Perra ha avviato gli atti conseguenti all’emergenza: priorità alla messa in sicurezza della viabilità extraurbana e del territorio, con mandato all’Ufficio tecnico per procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul fronte del patrimonio boschivo, il Comune ha pubblicato un avviso per la concessione del legnatico nei terreni comunali.

© Riproduzione riservata