Un piano di interventi che guarda al futuro e punta a modernizzare servizi, scuole e spazi pubblici: il Comune di Senorbì accelera sull’attuazione dei progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sul fronte della digitalizzazione, l’amministrazione cittadina ha lavorato alla modernizzazione delle procedure comunali: l’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi, ridurre tempi e burocrazia e rendere il Comune più efficiente e trasparente.

Ampio spazio è riservato alla transizione verde, con interventi di efficientamento energetico nelle strutture pubbliche: dalla sostituzione dell’impianto a gasolio nella struttura socio-assistenziale di via Danubio alla manutenzione del Municipio, fino alla riqualificazione dell’illuminazione dei campi sportivi comunali. Opere che migliorano la sostenibilità e riducono i costi di gestione. Importanti anche gli investimenti nel campo dell’istruzione, tra cui la realizzazione del primo asilo nido pubblico per i bambini da 0 a 2 anni, l’ampliamento dei locali mensa della scuola secondaria e lavori di manutenzione e adeguamento nella scuola elementare in Piazza Italia. Previsto inoltre il potenziamento delle dotazioni digitali nell’Istituto superiore “Luigi Einaudi”.

Infine, sul versante dell’inclusione, sono in programma percorsi attrezzati per lo sport nel parco Santa Mariedda, la riqualificazione dell’ex Casa dello studente di via Campioni e l’efficientamento energetico nella palestra comunale di via Tevere. Un insieme di progetti che mira a tradurre le risorse del PNRR in servizi più moderni, spazi pubblici riqualificati e nuove opportunità per cittadini e famiglie.

