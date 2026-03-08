l’aiuto
Sinnai, al via le domande per il Reddito di inclusione socialeUn progetto che sostiene i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica
Al via le domande per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) - Annualità 2026. L’obiettivo è quello sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.
Il bando è rivolto ai cittadini residenti a Sinnai con i seguenti requisiti principali: possedere un'attestazione ISEE entro i 15000 €, non essere beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà incompatibili (come l'Assegno di Inclusione ADI, se previsto dalle soglie).
