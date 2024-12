Il MuA – Museo Civico di Sinnai ospiterà domani 13 dicembre alle ore 18,30 la presentazione di Writefulness, il nuovo libro di Carla Marcialis. Il volume nasce da un percorso laboratoriale esperienziale iniziato nell’ottobre del 2018 e si propone come una guida verso una scrittura autentica e profonda.

Partendo da una domanda provocatoria – si può scrivere bendati? – il metodo Writefulness aiuta a riscoprire la creatività attraverso esercizi che stimolano i sensi e momenti di condivisione. Il percorso invita i partecipanti a entrare in sintonia con i quattro elementi della natura: fuoco, aria, terra e acqua, ciascuno legato a specifiche fasi del processo creativo.

Il libro include una preziosa postfazione neuroscientifica che sottolinea come ciascuno di noi possieda una scintilla creativa pronta a emergere e manifestarsi. Dal 2019, il metodo è stato accolto con successo nei seminari estivi della Scuola Holden di Torino, confermandosi come strumento prezioso per chi desidera esplorare nuove dimensioni della scrittura.

