La Regione ha concesso al Comune di Sinnai un contributo di 45mila euro per opere di riqualificazione di Piazza 2 Agosto lungo via Rossini, zona conosciuta a Sinnai come “Piazzetta Sconvolts”. Si tratta di un luogo particolarmente significativo per la comunità, che racchiude due profonde identità: la memoria della strage di Bologna del 2 agosto 1980 e il ricordo di Paolo Mallus, giovane sinnaese prematuramente scomparso.

La piazza richiama nel suo nome la strage di Bologna, nella quale perse la vita anche Lidia Olla in Cardillo, sinnaese. Allo stesso tempo, da oltre vent’anni è conosciuta come “Piazzetta Sconvolts” per il murale realizzato dagli amici di Paolo Mallus, con il suo ritratto e i colori rossoblù, oggi sbiaditi dal tempo.

Come si legge in un comunicato dell'assessora alle Politiche Giovanili, Michela Matta, «il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata per il basket, completa di gabbiotto protettivo, aperta e fruibile dalla cittadinanza, risposta a una richiesta molto sentita dai giovani. La sistemazione del murale esistente con il mantenimento dei colori rossoblù e la riproduzione del ritratto di Paolo Mallus e la sistemazione di una targa e di un nuovo disegno dedicati alla strage di Bologna. Vogliamo che Piazza II Agosto continui a essere un luogo vivo, di sport, amicizia e incontro, ma anche di consapevolezza e rispetto della nostra storia».

Raffaele Serreli

