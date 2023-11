Sono iniziati a Sinnai i lavori di rifacimento di alcune condotte idriche all'interno del centro urbano. Le opere sono finanziate dal "Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 2014/2020". Un contributo di un milione e 400mila euro che Egas ha girato direttamente ad Acquavitana, l'Ente gestore del servizio idrico a Sinnai e nelle frazioni.

«L'intero progetto - dice il direttore generale di Acquavitana Alberto Cortese - è uno dei più impegnativi degli ultimi anni: previsto il rifacimento delle condotte idriche e dei relativi allacci alle utenze nelle vie Ortobene, Monte Linas, Sette Fratelli, Gramsci, Garibaldi, Papini, Cimabue, Carbonia, Umbria , Veneto, Dessi, Ozieri, Sardegna, Lombardia e Fantini. Prevista la sostituzione di 2.300 metri lineari della vecchia rete con nuove tubazioni in ghisa. Verranno così eliminate le perdite d'acqua in rete. Lavori che stiamo portando avanti con grande attenzione in considerazione dei sottoservizi ospitati sotto l'asfalto. Dopo la posa della nuova tubazione, si provvede ad una prima sistemazione dello scavo, limitando al massimo ogni forma di disagio per i residenti e gli automobilisti. L'obiettivo finale è quello di assicurare alla nostra utenza un servizio sempre migliore».

Uno degli ultimi interventi ha interessato la via Concas con la messa in opera di alcune centinaia di metri di nuova rete.

