Musica, giochi e tradizioni animeranno piazza Sa Porta, punto di riferimento del programma estivo del paese.

Si comincia questa sera, venerdì 21 agosto, alle 22 con gli Inkoma e il loro tributo a Vasco Rossi. Una serata dedicata ai grandi successi del rocker di Zocca, inserita nella sezione “Estate in musica” del calendario.

Domani, sabato 22 agosto, sempre alle 22, spazio invece al divertimento con “Il Cervellone dei Superanimatori”, gioco a quiz aperto alla partecipazione del pubblico. Al termine della sfida la serata proseguirà con il dj set. Lunedì 24 agosto l’atmosfera cambierà ancora, lasciando spazio alla tradizione isolana. Dalle 22 saranno protagonisti i balli sardi con il gruppo “Dillirianna”, per una serata all’insegna della musica e del folklore.

Il ciclo di appuntamenti si chiuderà martedì 25 agosto alle 21 con il “Cruciverbone”, iniziativa rivolta in particolare a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, chiamati a mettersi alla prova tra parole, domande e giochi. I quattro eventi fanno parte del ricco calendario di “E...state a Silius 2026”, finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e dal Comune di Silius, insieme all’attività di autofinanziamento della Pro loco. Un programma che accompagna residenti e visitatori per tutta l’estate alternando spettacoli, intrattenimento, iniziative per i più piccoli e appuntamenti dedicati alle tradizioni.

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