Il programma religioso prevede alle 18 la santa messa nella parrocchia di Santa Giusta e a seguire la processione dalle vie Santa Giusta, Umberto I, Ponte, Santa Lucia, Sant’Ambrogio fino alla chiesa alla pendice di Monte Arcosu.

I religiosi saranno accompagnati da cavalieri, banda musicale (Versi di Siliqua), Davide Pibiri con il suo organetto, gruppi folk e i suonatori di launeddas. Sabato alle 18.45 processione alla chiesa di Monte Arcosu e santa messa solenne.

Domenica dalle 18.30 partenza del comitato e dell’associazione da Santa Giusta e, alle 19, accoglienza al simulacro di Santa Lucia presso l’argina di via Ponte e processione nelle vie Umberto, Regina Margherita, Decimo, piazza Garibaldi e via Santa Giusta e infine la santa messa.

Il programma civile nella piazza Santa Lucia prevede che per oggi, dalle 22, il comitato offrirà “Sa Maccarroneda” e, a seguire, spettacolo musicale con i Bella Sardinia. Sabato dalle 21 esibizione del gruppo raggaeton fitness di Claudia Orgiana. A seguire morositas party anni novanta e duemila. Domenica dalle 21 in piazza Santa Giusta spettacolo pirotecnico e a seguire premiazione della lotteria e saluti finali del comitato. La giornata terminerà con la cantante Maria Luisa Congiu.

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