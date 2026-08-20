

Un finto operatore di banca, l'allarme per presunte transazioni sospette e la richiesta urgente di trasferire 5.000 euro per 'salvare' i propri risparmi. È la classica trappola del "vishing" sventata dai carabinieri della Stazione di Dolianova, che hanno denunciato a piede libero due persone provenienti dalla penisola.

L'operazione è scattata a seguito della tempestiva segnalazione della vittima alla Centrale Operativa della Compagnia dei carabinieri di Dolianova comandata dal capitano Lucca Delle Vedove: il cittadino era stato contattato al telefono da un uomo di che, spacciandosi per un dipendente di UniCredit, lo aveva allarmato segnalando fittizi movimenti non autorizzati sul conto corrente.

Per sventare il finto pericolo, il truffatore aveva suggerito di eseguire un bonifico d'emergenza verso un conto 'sicuro', fornendo le coordinate intestate a una complice. La lucidità del cittadino e il pronto intervento dei militari hanno permesso di ricostruire la dinamica del raggiro, identificare la coppia e deferirla all'Autorità Giudiziaria per presunta tentata truffa in concorso.

L'intervento s'inserisce nel quadro del costante presidio del territorio condotto dall'Arma a tutela dei cittadini e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

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