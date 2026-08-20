Allarme a Senorbì, a fuoco terreni agricoli: in volo due elicotteri. Incendio anche a UsiniFiamme nel Cagliaritano e nel Sassarese, gli interventi sono in corso
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Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri B3 leggeri provenienti dalle basi operative di Villasalto e San Cosimo su un incendio rurale in territorio di Senorbì, località S'Utturu Brebei.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Senorbì.
L'incendio sta interessando aree agricole a ridosso di un rimboschimento.
In mattinata con un leggero B3 dalla base del Corpo forestale di Bosa e una biturbina AS332 Superpuma dalla base di Alà dei Sardi gli operatori sono intervenuti su un incendio boschivo anche nel territorio del Comune di Usini, località Santa Maria.
(Unioneonline)
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