Tre persone sono rimaste ferite oggi in un incidente fra due auto sulla provinciale 2 che da Solanas porta alla Nuova Orientale sarda.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze che hanno trasferito i feriti in tre diversi ospedali cagliaritani. Si parla di uno scontro frontale.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu.

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