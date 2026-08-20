l’incidente
20 agosto 2026 alle 21:57aggiornato il 20 agosto 2026 alle 21:57
Solanas, scontro frontale fra auto: tre feriti in ospedaleI rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tre persone sono rimaste ferite oggi in un incidente fra due auto sulla provinciale 2 che da Solanas porta alla Nuova Orientale sarda.
Sul posto sono intervenute alcune ambulanze che hanno trasferito i feriti in tre diversi ospedali cagliaritani. Si parla di uno scontro frontale.
I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu.
© Riproduzione riservata