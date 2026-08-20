Svelato il programma della festa di Santa Maria di Cepola a Quartu che, come da tradizione, aprirà il mese di settembre con una serie di appuntamenti sia civili che religiosi. A breve saranno predisposte anche tutte le modifiche al traffico per l’allestimento del palco tra le vie Garibaldi e XX Settembre in pieno centro storico e per consentire tutte le iniziative.

Il via ufficiale è per sabato 5 settembre con l’arrivo della bandiera nell’antica chiesetta di Santa Maria di Cepola in via Santa Maria, portata dal presidente e dal Comitato. Seguirà dopo le 18 la recita del rosario e la messa in suffragio dei soci defunti. Rosario e messe saranno riproposte anche nei giorni successivi domenica 6 e lunedì 7 alle 18,30. Martedì 8 dopo la messa solenne alle 10,30 si passa al ricco programma del pomeriggio con la messa alle 18 con l’affidamento dalla Madonna dei bambini nati nell’anno e seguita dalla processione che partendo dalla chiesa di Santa Maria percorrerà le vie del quartiere accompagnata dalle launeddas di Gianluca Piras e dalla fisarmonica di Celio Mocco.

I festeggiamenti civili cominciano domenica 6 con la tradizionale gara poetica con Tonio Pani, Fabiano Patteri, Luca Panna e Salvatore Ennas con Ignazio Marcia alla chitarra. Lunedì 7 sul palco i Dik Dik, martedì 8 la musica dei CubaLibre e mercoledì 8 a chiudere la gara poetica in chiesa. La festa di Santa Maria passerà il testimone alla festa in onore delal patrona Sant'Elena.

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