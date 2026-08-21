Il Comune di Armungia chiama in causa i proprietari dei terreni privati per contrastare situazioni di degrado e tutelare l’ambiente.

L’amministrazione ha pubblicato un avviso rivolto a chi possiede aree nelle quali si trovano veicoli in stato di abbandono, invitando a provvedere alla loro rimozione. L’obiettivo dichiarato è quello di «ridurre al minimo le situazioni di pericolo, garantire il rispetto della normativa e tutelare l’ambiente».

L’invito non riguarda soltanto automobili e altri mezzi lasciati inutilizzati nei terreni: i proprietari sono chiamati anche a eliminare eventuali discariche abusive presenti all’interno delle rispettive proprietà.

L’intervento si inserisce nell’attività di salvaguardia del territorio e di contrasto alle situazioni di incuria, con particolare attenzione anche alle aree private. Il regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti prevede infatti che gli spazi privati siano mantenuti puliti e liberi da materiali inquinanti.

Per i terreni non edificati viene inoltre previsto l’obbligo, per proprietari, locatari e conduttori, di mantenerli sgombri da rifiuti e materiali di scarto, anche quando siano stati abbandonati da altre persone. Da qui il nuovo richiamo dell’amministrazione comunale, che punta sulla collaborazione dei cittadini per evitare che vecchi mezzi, rifiuti e accumuli di materiali finiscano per trasformare le proprietà private in aree degradate.

Nell’avviso non viene indicata una scadenza specifica: la richiesta è quella di provvedere alla rimozione dei veicoli in stato di abbandono e alla pulizia delle aree interessate.

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