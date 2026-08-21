Dopo un avvio di stagione segnato da una buona partecipazione, l’Estate Suellese entra nella sua fase più intensa con un calendario di appuntamenti che proseguirà fino alla fine di settembre. Il programma, promosso dal Comune di Suelli insieme alle associazioni del paese, propone iniziative tra musica, sport, cultura, enogastronomia e intrattenimento per tutte le età. Tra gli appuntamenti dei giorni scorsi, successo per “Una notte al parco”, il campeggio sotto le stelle che ha coinvolto adulti e adolescenti in una serata all’insegna della socialità e del divertimento.

Oggi, sabato 21 agosto, spazio alla fotografia con la premiazione della quarta edizione del concorso “La luce è vita”. Alle 19 saranno proclamati i tre scatti vincitori della manifestazione, promossa dall’Università della Terza Età della Trexenta con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune. Il concorso, rivolto a fotografi dilettanti, amatori e appassionati, è dedicato alla fotografia come strumento di racconto e valorizzazione del territorio. Il programma proseguirà il 25 e 26 agosto con i “Giochi Antichi” animati da Zia Zezza e le letture con il Kamishibai, antico teatro d’immagini giapponese. Il 28 agosto sarà la volta del torneo di calcio a due.

Le iniziative continueranno a settembre. Dal 31 agosto al 4 settembre il Parco Giochi e il Trex Padel ospiteranno le mattinate di “Summer”, dedicate a sport e giochi per bambini e ragazzi, con la festa finale “Holi Colors” il 4 settembre. L’8 settembre è in programma il mini torneo di volley “Mamme e Figlie”, il 12 settembre la “Lettura sotto le stelle” tra piazza Garibaldi e il Museo, il 19 settembre il “Battesimo della Sella” e il 20 settembre la Giornata Sport City Day, dedicata alla promozione dello sport e del benessere. Un calendario pensato per accompagnare l’estate della piccola comunità della Trexenta con occasioni di incontro, svago e valorizzazione del territorio.

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