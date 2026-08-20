Solanas, Michela Rubiu uccisa dal marito con un solo colpo di pistola alla nuca: sabato i funeraliLa tumulazione nel nuovo cimitero di Sinnai. Nelle scorse ore la perizia necroscopica sul corpo della donna
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Michela Rubiu, la donna titolare del Bar "Cafè 1950" di Solanas, è stata ferita con un solo colpo di pistola alla nuca in quel drammatico 23 luglio scorso all'ingresso dello stesso bar. Quello che in pratica era stato detto subito.
Lo ha stabilito la perizia necroscopica eseguita nel pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis, su incarico del sostituto procuratore della Repubblica, dopo il decesso della barista avvenuto lunedì scorso al Brotzu dove non aveva mai ripreso conoscenza.
A sparare alla donna è stato il marito Alessandro Pintus, 39 anni, ora accusato di femminicidio e dell’omicidio del fratello Andrea, 42 anni. Ma anche di tentato omicidio con la Procura che lo accusa di aver tentato di investire con la sua auto uno dei testimoni, presenti al momento dello sparo all’ingresso del bar di Michela Rubiu.
Il funerale di Michela Rubiu si svolgerà sabato alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Solanas. Subito dopo il rito religioso, la salma sarà accompagnata a Sinnai per la tumulazione nel nuovo cimitero di "Baccu Narboni". Per sabato il sindaco Barbara Pusceddu ha proclamato il lutto cittadino. Intanto vanno avanti gli accertamenti tecnici sui telefonini sequestrati dai carabinieri il 23 luglio scorso nella prima fase delle indagini. II pubblico ministero, dottor Giangiacomo Pilia, ha affidato all'ingegner Andrea Cappai, informatico forense, accertamenti che potrebbero tornare utili per risalire al movente dell'accaduto.