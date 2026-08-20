Sono ancora chiusi i bagni al parco Parodi a Sant'Andrea, il più frequentato del litorale quartese. Installati qualche mese fa, dopo le pressanti richieste dei frequentatori, non sono mai stati aperti.

«Cosa li hanno messi a fare se non li aprono?», dice un frequentatore dell’area verde Giorgio Sitzia, «sono passati mesi e le porte sono sempre sbarrate».

Dal Comune spiegano che: «Il ritardo nell'apertura dei servizi igienici è dovuto al sistema di accesso originariamente previsto, che richiedeva l'uso di monete per l'ingresso. Per garantire la massima fruibilità ed evitare disagi ai cittadini l’amministrazione comunale ha richiesto alla ditta fornitrice la modifica dell'impianto, eliminando il pagamento a moneta. La gestione tecnica e la riconfigurazione del sistema hanno richiesto 'fisiologici' tempi tecnici, ora l'iter si è concluso con successo. I bagni del Parco saranno quindi aperti al pubblico a breve».

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