Paura questa mattina in via Caracalla, dove tra le 7 e le 8 un pino è crollato improvvisamente all’interno dei giardinetti. Fortunatamente non si sono registrati feriti perché in quel momento non transitavano pedoni.

L’assessore all’Ambiente Saverio De Roma ha rassicurato poco dopo sul tempestivo intervento degli operatori della Cooperativa I Progetti, già impegnati nelle vicinanze nella potatura di alcune palme.

L’area è stata subito messa in sicurezza e gli operai hanno rimosso i resti del pino.

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