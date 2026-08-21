In un anno in Sardegna sono state rubate 1.047 auto e più di 340 tra moto e motorini, vale a dire oltre 1.300 mezzi sottratti in soli 12 mesi. I dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Cagliari dove i furti denunciati sono stati 735, seguita – a grande distanza – da Sassari (203). Chiudono la graduatoria regionale Nuoro, con 93 sottrazioni, e Oristano, dove in un anno sono state sottratte “appena” 15 vetture.

Se si limita l’analisi ai motocicli, le prime due posizioni non cambiano: al primo posto si trova ancora una volta Cagliari con 166 furti, seguita da Sassari (64). Anche guardando ai ciclomotori le aree con più furti denunciati sono le stesse ma in posizione inversa: in testa Sassari (48), seguita da Cagliari (44).

(Unioneonline/A.D.)

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