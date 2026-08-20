Disagi a Muravera per le continue interruzioni del servizio elettrico. Una situazione che crea disagi e che ha indotto l'amministrazione comunale a pubblicare «una lettera ai cittadini»: «Da diversi giorni - sii legge - si registrano continue e prolungate interruzioni nell'erogazione di energia elettrica. I disservizi riscontrati, legati all'evidente sofferenza delle infrastrutture di rete locali, stanno causando forti disagi alla cittadinanza, ai nostri ospiti ed un grave pregiudizio per l'economia locale.

𝑨𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒅 𝑬𝒏𝒆𝒍 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, evidenziando i grossi disagi della cittadinanza ed i danni economici che stanno subendo le attività commerciali.

Solo due giorni fa, una parte di 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒂 𝑹𝒆𝒊 è rimasta senza acqua per un disservizio all'impianto elettrico di alimentazione dei serbatoi idrici.

Inoltre per due sere consecutive dalle 20:30 circa, un'altra parte della località è stata interessata da blackout prolungati, creando forti disagi a cittadini e numerose attività ricettive e di ristorazione.

Abbiamo ricordato nella nota che all'inizio dell'anno anche il centro urbano e le borgate hanno dovuto fare i conti con 𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌𝒐𝒖𝒕 𝒆𝒍𝒆𝒕𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊.

Abbiamo chiesto ad Enel Distribuzione di voler programmare con la massima sollecitudine un 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑨𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 e di predisporre gli opportuni urgenti interventi di verifica, manutenzione e potenziamento delle infrastrutture elettriche locali. Questa situazione non è più sostenibile e merita la dovuta attenzione».

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