Sicurezza e ordine pubblico, il ministro dell’Interno Piantedosi a CagliariIl numero uno del Viminale presenzierà alla riunione convocata lunedì mattina in Prefettura
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Sardegna per fare il punto sulle misure per la sicurezza e il contrasto della criminalità a Cagliari e provincia.
Lo ha annunciato una nota della Prefettura, dove si spiega che il numero uno del Viminale arriverà nell’Isola lunedì 17 novembre, per presenziare alla riunione Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Giuseppe Castaldo.
L’incontro si terrà in Prefettura dalle ore 11.
(Unioneonline)