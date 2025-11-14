Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Sardegna per fare il punto sulle misure per la sicurezza e il contrasto della criminalità a Cagliari e provincia. 

Lo ha annunciato una nota della Prefettura, dove si spiega che il numero uno del Viminale arriverà nell’Isola lunedì 17 novembre, per presenziare alla riunione Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Giuseppe Castaldo.

L’incontro si terrà in Prefettura dalle ore 11. 

(Unioneonline)

