Nuovo verde nel quartiere di "Is Corrias", a Selargius. L'amministrazione comunale ha programmato la messa a dimora di nuovi alberi su un'area a forte espansione insediativa, attualmente caratterizzata da un significativo deficit di alberature.

Il progetto che prevede una spesa di 90mila euro, verrà realizzato in una area idonea di proprietà comunale sita tra le vie Is Corrias e via Goceano. Prevista la messa a dimora esclusivamente di specie arboree e arbustive, escludendo categoricamente la posa in opera di arredi, in modo tale che venga mantenuta la qualifica di area di passaggio e filtro

vegetazionale, utilizzo pienamente compatibili con i vincoli esistenti; questo

determina obiettivi di mitigazione degli impatti della vicina S.S. 554, il miglioramento

della matrice ambientale, l'assorbimento di CO2 e la qualificazione paesaggistica.

