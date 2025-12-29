Lavori in corso per il ripristino dello sterrato sul guado che consente il collegamento tra Muravera e Villaputzu (con stop temporaneo al transito dei veicoli). Lavori che dovrebbero terminare nel pomeriggio di oggi. Guado realizzato dal Comune di Villaputzu (che se ne è assunto la responsabilità, le competenze infatti erano in carico ad altri enti) e che – al momento – è l’unica soluzione per raggiungere il paese in tempi congrui. Anche per questo il primo cittadino Sandro Porcu ha chiesto di mettere da parte le polemiche sul guado «che - nonostante le difficoltà sta funzionando» e di concentrarsi sull’appalto dei lavori del ponte: «Quello sì - ha aggiunto Porcu - è una vergogna».

Il ponte è chiuso da oltre due anni e i lavori procedono molto a rilento. Ai primi di dicembre nel corso dell’ultima assemblea pubblica amministratori e cittadini hanno sollecitato la Città Metropolitana di Cagliari (ente competente sul ponte in seguito alla soppressione delle Provincia del Sud Sardegna) affinché proceda ad una eventuale rescissione del contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto. Ad oggi, infatti, sarebbe stato portato a termine appena il venti per cento del lavoro complessivo. Difficile, insomma, se non impossibile, la ristrutturazione del ponte per il 2026. Con i cittadini e i turisti costretti, appunto, a transitare su un guado rialzato o a fare un lungo giro da Quirra.

