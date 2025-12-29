Via libera durante l’ultimo Consiglio comunale al Bilancio 2026-2028. Il pieno rispetto dei termini del documento contabile, in piena coerenza con il Dup, consentirà di attivare immediatamente i procedimenti di spesa, evitando rallentamenti nei servizi. Nel bilancio trovano conferma sia le linee di investimento sia le azioni di recupero dell’evasione. Sul fronte spesa, confermate tutte le risorse per le iniziative del settore sociale, cultura, istruzione e sport, nonostante i tagli della spending review.

L'assessore al Bilancio, Giuseppe Monni, sottolinea il trend di miglioramento del recupero delle entrate: “In particolare, per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, i dati risultano pienamente in linea con le previsioni formulate, lasciando prevedere un andamento analogo anche per i prossimi anni. Resta tuttavia consapevolezza del fatto che la capacità di riscossione può e deve essere ulteriormente migliorata: si tratta di un obiettivo di medio-lungo periodo, che richiederà ancora alcuni anni per raggiungere livelli ritenuti pienamente efficienti".

