Rimpasto in vista all’interno della Giunta comunale di Villasimius. Dal primo gennaio Angelo Frau non sarà più il vicesindaco di Gianluca Dessì.

Lo ha comunicato lo stesso Frau in Aula consiliare: «Mi sono sempre impegnato – ha sottolineato - con umiltà, sacrificio e spirito di dedizione. Grazie ai colleghi di Giunta e maggioranza per la fiducia e il sostegno nei miei confronti».

Nei confronti di Frau – storico braccio destro del primo cittadino e un punto di riferimento per gran parte del paese - parole di stima da parte di tutti i componenti della maggioranza. «Apprendo la decisione con molto rammarico - ha detto Marco Cardia, assessore all’Urbanistica – ma la rispetto. Resterà sempre il mio vicesindaco, chiunque sia e senza nulla togliere al successore».

La rinuncia all’incarico era stata programmata in un’ottica di rotazione delle cariche in accordo col sindaco che si è riservato di comunicare il nuovo vice nei prossimi giorni. Nomina che potrebbe arrivare martedì 30 dicembre nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno. A Frau potrebbe succedere Michele Cireddu, il consigliere più votato durante le ultime elezioni rimasto al momento fuori dall’esecutivo. Ma non sono escluse sorprese, così come la nomina di nuovi assessori al posto di quelli che attualmente ricoprono l’incarico sempre in un’ottica di rotazione.

