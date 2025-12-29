L’Amico bus arriva sino a Flumini. Dal 2 gennaio sarà attivo anche nei territori extraurbani il servizio di trasporto pubblico a chiamata del Ctm dedicato alle persone con disabilità, già attivo nel centro città.

«L’attivazione del servizio Amico Bus nei territori extraurbani rappresenta un fondamentale atto di civiltà e di cura verso i nostri concittadini - commenta l’assessora comunale a Mobilità e Trasporti Elisabetta Atzori -. Superare concretamente la barriera della ex 554 significa rispondere con i fatti alle necessità di oltre 20mila persone che risiedono oltre il centro urbano: una comunità vasta che rappresenta quasi un terzo della popolazione di Quartu e che non può più essere considerata periferica nell’accesso ai diritti essenziali».

Una novità - concretizzata grazie al supporto finanziario della Regione, in particolare dell’assessorato ai Trasporti guidato da Barbara Manca - che rientra in un piano più ampio di potenziamento del trasporto pubblico nel territorio comunale, studiato dall’assessorato quartese. «Ringrazio il presidente di Ctm per aver garantito massima disponibilità nel programmare l’estensione del servizio ai quartesi del territorio extraurbano. È un impegno di solidarietà e visione che mettiamo a disposizione delle persone con disabilità, affinché nessuno si senta più isolato o distante dal cuore della propria città», conclude l’assessora comunale.

«L’ampliamento del servizio a tutti gli otto Comuni rappresenta un risultato importante per tutti i cittadini coinvolti - aggiunge il presidente Ctm Fabrizio Rodin che, oltre Flumini, ricorda anche gli altri territori serviti dall’Amico bus – La mobilità sostenibile per le persone con disabilità non è solo un servizio da erogare, ma un diritto fondamentale. Questa espansione rappresenta un passo concreto verso una società più inclusiva e accessibile a tutti».

