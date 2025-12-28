Un'altra giornata di ricerche senza esito per Cristian Carta, il 37enne di Burcei allontanatosi di casa il 23 dicembre scorso senza farvi rientro.

Anche oggi i pattugliamenti a tappeto sono andati avanti nel territorio comunale, ma anche con accertamenti a Cagliari e hinterland, col controllo anche delle telecamere sui mezzi pubblici: purtroppo tutto inutile.

Domani ancora in campo forze dell'ordine e volontari, nella speranza che Carta abbia trovato riparo o che stia vagando senza una meta.

Disperati, i familiari sperano ancora nel miracolo.

