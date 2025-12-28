Burcei, una domenica di ricerche: Cristian Carta non si trovaNessuna traccia del trentasettenne scomparso dalla notte del 23 dicembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un'altra giornata di ricerche senza esito per Cristian Carta, il 37enne di Burcei allontanatosi di casa il 23 dicembre scorso senza farvi rientro.
Anche oggi i pattugliamenti a tappeto sono andati avanti nel territorio comunale, ma anche con accertamenti a Cagliari e hinterland, col controllo anche delle telecamere sui mezzi pubblici: purtroppo tutto inutile.
Domani ancora in campo forze dell'ordine e volontari, nella speranza che Carta abbia trovato riparo o che stia vagando senza una meta.
Disperati, i familiari sperano ancora nel miracolo.