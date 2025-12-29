Un sit-in pacifico ma dai toni accesi, quello andato in scena questa sera davanti al Municipio di Monserrato.

Oltre un centinaio di persone si sono radunate in piazza Maria Vergine, in concomitanza con il Consiglio Comunale, per protestare contro le buche e il dissesto stradale, chiedendo all’amministrazione interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza.

Una protesta lanciata dal gruppo social “La Voce di Monserrato”, dove ogni giorno i cittadini denunciano via post lo stato degli asfalti, e dall’associazione culturale “Obiettivo Comunitas”.

Vergogna, sicurezza e rispetto, i termini gridati ad alta voce dei manifestanti, che si sono detti «stanchi delle buche, delle promesse non mantenute e di scuse poco credibili».

Durante una pausa dai lavori dell’Aula, il sindaco Tomaso Locci e la Giunta (fischiatissimi), sono usciti per confrontarsi con i partecipanti al sit-in. Tra le proteste, il primo cittadino - con indosso una felpa con su scritto "è sempre colpa del sindaco" ha promesso l’avvio dei lavori in via Cesare Cabras – una delle arterie più disastrate – entro il mese prossimo.

