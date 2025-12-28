Selargius, derattizzazione in via San MartinoL’operazione lunedì 29 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 11
Domani lunedì 29 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 11, i tecnici della ProService effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche della Via San Martino (pressi civico 188).
Pertanto si informano i cittadini che è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze Comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola, abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.