Nuovi scavi nell'area archeologica di Bruncu Mogumu, il punto più alto della pineta di Sinnai, a 334 sul livello del mare. 

In arrivo dalla Regione 245 mila euro per l’intervento. Il sito è stato scoperto nel 1996, costruito come luogo di culto tra l’VIII e il VI secolo a.C., è composto da due ambienti all’interno di un’area piuttosto estesa delimitata da un recinto di pietre, dove sono stati rinvenuti importanti reperti, tra cui una brocca e un catino decorati. Programmata anche la costruzione di una strada di accesso da ricavare su un viottolo esterno alla pineta.

