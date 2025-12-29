Sinnai, al via nuovi scavi a Bruncu MogumuPer l’area archeologica la Regione ha concesso 245 mila euro
Nuovi scavi nell'area archeologica di Bruncu Mogumu, il punto più alto della pineta di Sinnai, a 334 sul livello del mare.
In arrivo dalla Regione 245 mila euro per l’intervento. Il sito è stato scoperto nel 1996, costruito come luogo di culto tra l’VIII e il VI secolo a.C., è composto da due ambienti all’interno di un’area piuttosto estesa delimitata da un recinto di pietre, dove sono stati rinvenuti importanti reperti, tra cui una brocca e un catino decorati. Programmata anche la costruzione di una strada di accesso da ricavare su un viottolo esterno alla pineta.