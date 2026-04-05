l’incidente
05 aprile 2026 alle 16:48
Si ribalta con l’auto a Genoni, ferito un 68ennePortato in codice rosso al Brotzu, ma le sue condizioni non sarebbero gravi
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Incidente a Genoni nel primo pomeriggio. Verso le 15.30 un uomo di 68 anni si sarebbe ribaltato con la sua auto.
Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il conducente della vettura in codice rosso per dinamica al Brotzu. Secondo le prime informazioni si sarebbe procurato una lesione alla mano, le sue condizioni non sarebbero gravi.
Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Nell’incidente non risulterebbero coinvolte altre persone.
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