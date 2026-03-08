Compleanno straordinario a Seuni per nonna Pierina Pitzalis, che ha festeggiato i suoi 110 anni. Per l’occasione il sindaco Alessio Piras ha fatto visita all’anziana portandole gli auguri e l’abbraccio di tutta la comunità di Selegas e della frazione di Seuni. Nata il 6 marzo 1916 a Nurri, Pierina Pitzalis vive da molti decenni nel piccolo borgo della Trexenta al quale è profondamente legata. Con i suoi 110 anni è oggi la persona più longeva della Trexenta e la seconda donna più anziana dell’intera Sardegna, un traguardo che la rende un punto di riferimento e un simbolo per il territorio.

«Con grande emozione, abbiamo portato gli auguri a zia Pierina per i suoi magnifici 110 anni. Un simbolo di forza e saggezza per tutti noi, un patrimonio per la nostra comunità», dice l’assessora comunale alle Pari Opportunità del Comune di Selegas, Valeria Pardu, residente nella piccola frazione del paese della Trexenta.

Circondata dall’affetto dei familiari, la sua lunga vita attraversa oltre un secolo di storia. Da giovane lavorò come bambinaia in diversi paesi tra Sarcidano e Barbagia di Seulo, prima di sposare nel 1935 Eugenio Lampis nella chiesa di Santa Vittoria a Seuni. Nel corso della vita ha cresciuto sette figli e una grande famiglia che oggi conta numerosi nipoti, pronipoti e trisnipoti. Casalinga instancabile e appassionata di cucina e lavori all’uncinetto, ha sempre condotto una vita semplice, fatta di lavoro e di prodotti genuini della terra. «Un percorso lungo più di un secolo che oggi tutta la comunità celebra con affetto», è il commento del primo cittadino.

