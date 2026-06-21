viabilità
21 giugno 2026 alle 21:52
Settimo San Pietro, un nuovo parcheggio in via AriostoSarà presto a disposizione degli automobilisti, lavori vicini alla fine
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prposeguono a Settimo San Pietro i lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio della lottizzazione c4, nella via Ariosto. Si stanno realizzando i servizi e presto i parcheggi dovrebbero essere messi a disposizione degli automobilisti.
Raffaele Serreli
© Riproduzione riservata