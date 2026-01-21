Domani si torna a scuola. Il sindaco di Settimo Gigi Puddu ha già emesso l'ordinanza in merito: la decisione dopo i miglioramenti del meteo durante la giornata di oggi e il declassamento della zona rossa da parte della Protezione civile.

Da considerarsi revocate, dunque, le disposizioni precedenti, per cui da domani riprenderanno regolarmente le lezioni a scuola, saranno riaperti il Cimitero e l’ecocentro, mentre gli impianti sportivi all’aperto ed i parchi comunali sono fruibili già da ora.

