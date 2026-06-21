Venerdì mattina è uscito di casa a piedi, senza fare rientro. Preoccupati, i familiari hanno lanciato un appello: l'uomo, Teseo Cocco, 56 anni, alto un metro e 70 centimetri, quando è uscito di casa indossava una maglietta grigia, pantalone della tuta scuro con bande bianche , scarpe sportive nere. Chi lo avesse visto o avesse sue notizie, è pregato gentilmente di segnalarlo in qualsiasi modo. Finora purtroppo le ricerche sono state inutili.

L'appello è stato lanciato anche attraverso la pagina facebook del Comune di Settimo. Le ricerche stanno interessando il territorio: ieri qualcuno avrebbe notato l'uomo durante una osservazione da lontano fatta con i cannocchiali durante le ricerche che sono state immediatamente concentrate nella zona indicate. Di Teseo Cocco, purtroppo, nessuna traccia.

Le ricerche vengono effettuate anche dai carabinieri ai quali la famiglia Cocco ha denunciato la scomparsa. La segnalazione è stata ovviamente allargata a tutto il territorio regionale con la speranza anche che Teseo Cocco si sia allontanato con qualche mezzo pubblico.

Meglio insomma non escludere nessuna ipotesi anche se la convinzione è che l'uomo (dal passato anche sportivo), sia in zona senza riuscire a rientrare a casa.

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