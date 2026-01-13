Settimo San Pietro, contributo del Comune per per lavori di restauro della chiesaI lavori sono stati programmati nella cappella laterale sinistra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Settimo San Pietro ha stanziato un contributo straordinario di 30mila euro per lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa parrocchiale. L’intervento prevede una spesa totale di 100mila euro.
È stato il parroco don Marco Puddu, a presentare formale richiesta di contributo per la realizzazione dei lavori di restauro e di risanamento conservativo della Chiesa.
I lavori di restauro sono stati programmati nella cappella laterale sinistra del transetto e nelle coperture con la eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche che stanno causando un importante degrado del fabbricato.
Come detto i lavori costeranno 100mila euro: la parrocchia ha presentato richiesta di finanziamento alla Conferenza Episcopale Italiana per la concessione di un contributo di 70mila. I 30mila euro mancanti, saranno messi a disposizione dal Comune «per sistemare una chiesa- come si legge nella delibera- di grande valore storico, artistico e culturale per la comunità, costituendo parte integrante del patrimonio monumentale e identitario del territorio comunale».