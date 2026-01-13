Il Comune di Settimo San Pietro ha stanziato un contributo straordinario di 30mila euro per lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa parrocchiale. L’intervento prevede una spesa totale di 100mila euro.

È stato il parroco don Marco Puddu, a presentare formale richiesta di contributo per la realizzazione dei lavori di restauro e di risanamento conservativo della Chiesa.

I lavori di restauro sono stati programmati nella cappella laterale sinistra del transetto e nelle coperture con la eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche che stanno causando un importante degrado del fabbricato.

Come detto i lavori costeranno 100mila euro: la parrocchia ha presentato richiesta di finanziamento alla Conferenza Episcopale Italiana per la concessione di un contributo di 70mila. I 30mila euro mancanti, saranno messi a disposizione dal Comune «per sistemare una chiesa- come si legge nella delibera- di grande valore storico, artistico e culturale per la comunità, costituendo parte integrante del patrimonio monumentale e identitario del territorio comunale».

