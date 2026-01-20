Settimo San Pietro, chiuso il guado sul Rio CungiausOrdinanza del sindaco Puddu sino alla fine dell’emergenza meteo
A Settimo San Pietro la pioggia abbondante ha causato l'ingrossamento del ruscello che alimenta il Rio Cungiaus, nel tratto che attraversa la via campestre che dalla strada "San Marco" porta alla chiesetta di San Pietro.
Per questo il sindaco Gigi Puddu ha disposto, secondo quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale, la temporanea chiusura del guado.
Per chi dovesse recarsi per qualsiasi esigenza nella zona della chiesetta e limitrofe è consigliato utilizzare la strada di Bi’e Monti. La situazione nel paese resta in ogni caso sotto controllo.
Raffaele Serreli