Dopo l'avviso di criticità elevata valido anche per la giornata di domani mercoledì 21 Gennaio, il Sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, dopo essersi confrontato anche con i colleghi del territorio, ha emesso una nuova ordinanza. Prevede la chiusura per il 21 Gennaio delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, del Cimitero, dell’ecocentro comunale, degli impianti sportivi all’aperto e dei parchi comunali.

© Riproduzione riservata