20 gennaio 2026 alle 17:39
Settimo San Pietro, chiuse scuole e parchi per maltempoProrogata l’ordinanza sindacale
Dopo l'avviso di criticità elevata valido anche per la giornata di domani mercoledì 21 Gennaio, il Sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, dopo essersi confrontato anche con i colleghi del territorio, ha emesso una nuova ordinanza. Prevede la chiusura per il 21 Gennaio delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, del Cimitero, dell’ecocentro comunale, degli impianti sportivi all’aperto e dei parchi comunali.
