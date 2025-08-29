﻿Domani, sabato 30 agosto, giorno di lutto cittadino a Settimo San Pietro per la morte del piccolo Alessio Vargiu. La serata delle ore 22 dei festeggiamenti civili patronali verrà rinviata a martedì 2 settembre. Restano confermati i festeggiamenti di San Pietro di domenica 31 agosto con i kombricola alle ore 22 e di lunedì 1 settembre con il concerto dei Tazenda alle ore 22.

Domani sera, sempre in occasione della festa patronale di San Pietro, il simulacro del Santo sarà accompagnato in processione alla Chiesa campestre. Il Comune di Settimo, con ordinanza del sindaco Gigi Puddu, ha proclamato il lutto cittadino per domani 30 agosto, in occasione dei funerali del piccolo Alessio Vargiu che si terranno a partire dalle ore 11.

Saranno esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici e nelle scuole. Le attività commerciali sono invitate a sospendere il lavoro durante la cerimonia, come segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia del piccolo Alessio.

