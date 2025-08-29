Si terranno domattina alle undici a Settimo San Pietro, nella chiesa parrocchiale, i funerali di Alessio Vargiu, il piccolo di appena quattro mesi morto nella serata di lunedì per una tragica fatalità.

Durante lo svolgimento della cerimonia, il sindaco Gigi Puddu ha proclamato il lutto cittadino.

Grande il dolore della comunità locale per quanto accaduto. «Siamo vicini ai genitori del piccolo e ai loro familiari», il commento di molti cittadini. «Questo è il lutto di tutti».

Ieri l’autopsia ha confermato la morte del piccolo per insufficienza respiratoria: il neonato sarebbe rotolato e caduto tra il letto e il comodino nella camera dei genitori, rimanendo così incastrato tra i due mobili.

Sulla vicenda la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che vede indagata, come atto dovuto, la madre del neonato.

