Un'insufficienza cardiaca acuta: sarebbe questa la causa della morte del neonato di 4 mesi morto lunedì sera nella sua casa di Settimo San Pietro. È quanto emerso dalle primi analisi dell'autopsia durata 3 ore ed eseguita all'ospedale Brotzu di Cagliari, dal medico legale Roberto Demontis. A disporla la Procura di Cagliari che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che vede indagata, come atto dovuto, la madre del neonato.

Da una prima ricostruzione dell'incidente domestico, il piccolo sarebbe rotolato e caduto tra il letto e il comodino nella camera dei genitori, rimanendo così incastrato tra i due mobili. La mamma quando si è consumata la tragedia era in un’altra stanza. L'avvocato Gianluigi Poddighe del foro di Sassari, che tutela la madre, si è riservato di nominare un proprio consulente. Intanto oggi i carabinieri hanno concluso gli interrogatori dei familiari e lo stesso avvocato fa sapere che la madre del piccolo e tutta la famiglia «sono sconvolti» per la morte del loro bambino.

