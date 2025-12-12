Al via oggi a Muravera la due giorni di festa in onore di Santa Lucia, una delle feste più sentite del paese. Stasera, nella piazzetta di fronte alla chiesetta, musica dal vivo a partire dalla 19.30. Sabato la messa, la vestizione della santa e la suggestiva processione fra le vie del paese sino all’accensione “de su fogu faroni”, il grande falò. E poi, sempre la sera del sabato, fuochi d’artificio e concerto con Sonos in Cumpanzia. Per tutti caldarroste arrosto.

La festa di Santa Lucia, riscoperta sedici anni fa dai giovani di Muravera, è ormai diventata un appuntamento suggestivo ed imperdibile. Sono sempre più numerosi, oltre ai residenti, i turisti che si avvicinano a Muravera solo per prendere parte alla festa.

